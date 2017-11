Venda de veículos novos aumenta em outubro

O levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) revela que outubro foi um mês significativo para a retomada do crescimento das vendas de veículos. Segundo o documento, que tem como base os emplacamentos de veículos registrados pelo Denatran, a comercialização de automóveis, caminhões, ônibus, motocicletas, comerciais leves, implementos rodoviários e outros cresceu 20,98%, em comparação com o mesmo mês de 2016, e chegou a 282.363 unidades.

O avanço é puxado pelas vendas de automóveis e comerciais leves (picapes, vans e furgões), que representam a grande maioria dos emplacamentos e tiveram crescimento de 26,9% no mês, também na comparação com outubro de 2016.

“Este é o primeiro mês em que observamos resultados positivos para todos os segmentos somados, o que nos mostra uma evidente tendência de recuperação do Setor para os próximos meses”, comemora Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave.

O presidente da federação afirmou, ainda, que o mês de outubro encerra um ciclo de quedas no Setor da Distribuição. "O excelente desempenho registrado nos emplacamentos dos segmentos de automóveis e comerciais leves, acompanhado pela melhora gradativa dos demais segmentos, é reflexo da melhora dos índices econômicos, como as quedas no desemprego e na taxa de juros, assim como da redução dos níveis de inadimplência e dos índices de inflação, que influenciaram a confiança do consumidor na hora da compra", concluiu.