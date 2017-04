Vettel e Ferrari mantêm Mercedes sob pressão

Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen terminaram em primeiro e segundo lugar no treino final de sábado à tarde para o Grande Prêmio da Fórmula 1 VTB da Rússia em 2017, ainda assim a Mercedes não conseguiu encontrar o ritmo para superar seus rivais italianos. Isso fez com que fosse uma varredura limpa para o Cavalo Prancing - a primeira vez que eles superaram todas as três sessões de treinos em um fim de semana desde a China 2007.

No final da hora Vettel dirigiu Raikonen por três décimos, 1m 34.001s para 1m 34.338s. Mercedes teve alguma esperança, depois de reduzir para metade o déficit que tiveram ontem à tarde, quando Valtteri Bottas reduziu a 1m 34.364s enquanto continuava a liderar o companheiro de equipa Lewis Hamilton. Este último rodou em 1m 34.542s depois de definir o tempo mais rápido do primeiro setor.

Como todos os outros, todos usaram os pneus ultrasons da Pirelli e a hora foi mais como uma sessão de qualificação, já que todos trabalharam duro para encontrar soluções para o problema de manter sua borracha em sua janela de operação limitada.

A batalha entre as duas equipes de topo foi emocionante. Raikkonen estabeleceu o ritmo inicial com 1m 35.610s, com Vettel segundo em 1m 35.923s antes de melhorar a 1m 34.923s. Bottas respondeu com 1m 35.623s e depois 1m 35.353s, Hamilton com 1m 35.700s e depois 1m 34.828s, o que temporariamente deixou o mais rápido. Bottas melhorou novamente, para 1m 35.075s, para ir em terceiro lugar.

No próximo set de corridas o finlandês foi para o topo em 1m 34.681s, como as coisas começaram a ficar bem para a Mercedes. Mas embora a resposta de Hamilton fosse promissora pelo segundo setor, ele correu largamente na Volta 17 e a volta foi embora.

Em seguida, os Ferrari voltaram, e Raikkonen imediatamente aumentou a ante com 1m 34.328s para ir confortavelmente mais rápido, antes Vettel undercut ele por um montante semelhante com 1m 34.001s. A próxima tentativa de Hamilton foi uma melhoria, mas ainda assim o deixou em 1m 34.714s, enquanto Bottas conseguiu 1m 34.364s para se sentar bem na cauda de Raikkonen. Hamilton reduziu mais tarde seu tempo a 1m 34.542s, ajustando o tempo o mais rápido no primeiro setor, mas era ainda não bastante.

Como vimos ontem, parece ser uma corrida de dois cavalos aqui, com os Red Bulls por um tempo sozinhos antes do primeiro Lance Stroll da Williams dividir Max Verstappen e Daniel Ricciardo, e então companheiro de equipe Felipe Massa fez o mesmo.

Verstappen terminou a sessão quinta em 1m 35.452s, com Massa sexto em 1m 35.471s. Ricciardo acabou apenas oitavo em 1m 35.830s como seu carro temporariamente rolou para uma parada no primeiro setor nas fases finais, antes que ele começou a ir novamente.

Mais uma vez, os tempos estavam perto no meio-campo superior, como Nico Hulkenberg feriu sua Renault para pip Ricciardo com 1m 35.662s.

Toro Rosso teve um dia melhor, com Carlos Sainz saltando para o nono no final, como Kevin Magnussen manteve sua forma de sexta-feira com 10 para Haas. De Sainz para Força da Índia Sergio Perez em 15, 0.798s coberto sete motoristas.

Um vocalista, Romain Grosjean, fez uma forte aposta pelo mais infeliz piloto do prêmio de sessão, enquanto continuava desesperado com o manuseio de Haas, mas o "prêmio" foi para Jolyon Palmer. Renault do inglês foi reconstruído durante a noite em torno de um novo monocoque após um problema de escape resultou em seu chassi original sendo o calor danificado. Ele nunca teve uma volta programada, depois de se queixar de baixa potência quando ele finalmente chegou indo e sua unidade de poder será substituído antes da qualificação.

Assim, a cena é definida para uma luta épica para pole, com Ferrari olhando muito provável para manter Mercedes fora da linha da frente. Mas lembre-se que não é impossível que as setas de prata pode encontrar um par de décimos extras transformando o pavio do seu motor para o terceiro trimestre. Resta saber se isso será suficiente, no entanto.