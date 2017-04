Vídeo: ao flagrar descaso, prefeito de Embu das Artes dá lição de moral em funcionária pública

O Prefeito de Embu das Artes, município da Região Metropolitana de São Paulo, durante visita surpresa no Pronto Socorro Central de uma maternidade do município flagrou o mau atendimento de uma funcionária da unidade contra uma gestante, que chegou ao local para receber atendimento médico.Como medida, o prefeito advertiu a mesma e pediu providências.

De acordo com informações a gestante chegou na maternidade com fortes dores e teria sido destratada pela funcionária que julgou seu caso como não sendo uma prioridade. Além disso, não ofereceu suporte essencial que prevê um serviço público.

O caso foi filmado por alguém não identificado que estava no local e começou a circular nos grupos de Whatsapp e no Facebook. Durante a conversa que tem com a funcionária, o prefeito a adverte várias vezes a respeito do atendimento à gestante.

“A senhora não esta preparada para atender a população. No mínimo a gente tem que ter é educação. A esposa do rapaz veio ganhar neném e não está aqui por luxo, veio porque ela está passando mal”, disse o prefeito que pediu para que medidas cabíveis sejam tomadas.

Veja o vídeo aqui: