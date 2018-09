O candidato a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), usou seu Twitter para "retrucar" a declaração de seu vice, general Mourão, sobre o 13º salário e o pagamento de adicional de férias.

Durante uma palestra na cidade de Uruguaiana – Rio Grande do Sul, o vice de Bolsonaro afirmou que o 13º e o adicional de férias são “jaboticabas”, dando a entender que só existem no Brasil. “Temos umas jabuticabas que a gente sabe que são uma mochila nas costas de todo empresário; Jabuticabas brasileiras: 13º salário. Se a gente arrecada 12, como pagamos 13? É complicado. E é o único lugar onde a pessoa sai de férias e ganha mais. É aqui no Brasil”, disparou Mourão.

Um vídeo com a declaração de Mourão foi parar nas redes sociais e, de imediato, Jair Bolsonaro twittou que, “criticar os benefícios é desconhecer a Constituição”. Veja a publicação abaixo:

De acordo com o Estadão, a campanha de Bolsonaro determinou que o vice reduzisse as atividades eleitorais.

Confira o vídeo com a declaração de Mourão: