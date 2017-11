Vídeo: com apenas 25 segundos PM evita assalto e mata dois em SP

O PM estava com o filho no colo e mesmo assim reagiu ao assalto

Em apenas 25 segundos um policial militar, o sargento, Rafael de Souza, matou dois homens que assaltavam uma farmácia na noite de sábado (18) em Campo Limpo Paulista (SP). A ação foi filmada e gravada pelo circuito interno de câmeras do estabelecimento. Mesmo com o filho no colo o PM evitou a ação dos bandidos.

Conforme a Veja, a ação do sargento durou 25 segundos e foi gravado pelo circuito interno de câmeras do local. Rafael entrou na farmácia com o filho e a esposa na noite de sábado para comprar medicamentos.

No momento em que o balconista atendia a mulher do sargento, dois homens armados anunciaram o roubo. Conforme relatos, um dos suspeitos apontou a arma em direção de Rafael, que se identificou como policial.

De acordo com o depoimento do sargento, o criminoso teria tentado atirar contra ele, mas o PM revidou com sua pistola. Souza estava com o filho no colo e mesmo assim reagiu ao assalto, atirou nos suspeitos sem soltar a criança.

Depois dos disparos a mãe do garoto ficou abaixada entre as gôndolas foi em direção ao marido e pediu para ficar com o filho. Os dois suspeitos morreram e foram identificados como Jefferson Alves, 24 anos, e seu comparsa, Ítalo Henrique Creato, de 22 anos.

O caso será investigado pela delegacia da cidade.

Vídeo: