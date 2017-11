No momento da ação criminosa havia na empresa apenas um vigia com um revólver calibre 38

Todas as forças policiais de Uberaba (MG) trabalham juntas para encontrarem integrantes de uma quadrilha fortemente armada que assaltou uma empresa de transporte de valores na madrugada desta segunda-feira (6) na cidade mineira.

De acordo com site Hoje em Dia, na ação os criminosos usaram fuzis, submetralhadoras e armas de uso militar para abater tanques de guerra teriam sido usados pela quadrilha. Conforme a polícia Militar, pelo menos 30 bandidos entraram na cidade por volta das 6h em dez veículos e usaram estratégias para prejudicar o rastreamento das forças de segurança.

Os criminosos usaram os chamados “miguelitos” nas ruas, que são objetos que compostos por pregos que

furam pneus, e atiraram em transformadores de energia. Carros que estavam em volta da empresa, alvo dos bandidos, foram queimados para atrapalhar a aproximação das viaturas policiais. Até a polícia de São Paulo foi acionada.

No momento da ação criminosa, havia na empresa Rodoban, apenas um vigia com um revólver calibre 38. Quando o grupo de assaltantes chegou à empresa renderam o vigilante e pediu para que ele ficasse calado dentro da guarita. A quadrilha usou explosivos para roubar o local.

Fuga

Os bandidos fugiram pela rodovia que passa pelo Triângulo Mineiro, mas a PM não quis falar a rota usada pelo grupo, que foi investigada por câmeras de segurança por onde eles passaram.

"Traçamos diâmetros de atuação policial, fazendo uma aproximação em espiral para prender os infratores. Contamos com a Polícia Civil no cerco e com equipes da Polícia Federal no levantamento de informações para a inteligência. Helicópteros e integrantes do comando especializado foram enviados para auxiliar na ação estratégica", afirma o major Flávio Santiago, chefe da Sala de Imprensa da Polícia Militar de Minas Gerais.

De acordo com as informações da polícia mineira, os militares preferiram não entrar em confronto com os bandidos para evitar que inocentes se machucassem. Mesmo assim uma mulher ficou ferida com um tiro durante a ação dos bandidos e encaminhada para um hospital de Uberaba. Mas a PM não confirmou essa informação a informação. Pelo menos 40 escolas da cidade ficaram sem aula no período da manhã desta segunda.

Vídeo: