Imagens fortes - Vídeo: assaltantes matam policial e vigilante

O cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, e o vigilante Leonardo José, que não teve a idade revelada, foram mortos na manhã dessa segunda-feira (10) em Santa Margarida no interior de Minas Gerais durante uma tentativa de assalto a duas agências bancárias.

Conforme o site EM.COM, um grupo de oito criminosos armados com fuzis atirou nas agências dos bancos do Brasil e da Sicoob na tentava de abrir os caixas eletrônicos. Como a cidade é pequena e fica a 257 km da capital Belo Horizonte, havia a penas dois policias de plantão no momento da ação dos bandidos.

Quando os militares atendiam a ocorrência começou uma troca de tiros no meio da rua com os marginais, a viatura da polícia recuou, e na calçada estava Marcos Marques, que em uma esquina foi surpreendido por um tiro na cabeça por um dos criminosos, ele morreu na hora. O bando estava a bordo de uma camionete Fiat Toro.

Um vigilante morto e outro ferido

O vigilante Leonardo José também foi atingido pelos disparos e morreu ainda no local com graves ferimentos, outro vigilante ficou ferido e foi levado para o hospital de Manhuaçu. Ambos trabalhavam no Banco do Brasil.

As vidraças das agências bancarias ficaram totalmente destruídas. O veículo usado na fuga dos bandidos foi abandonado nas proximidades da cidade, no córrego São Paulo, em São João do Manhuaçu. Segundo a polícia os bandidos trocaram de carro e estão foragidos.

De acordo com informações preliminares de sites locais, policiais do BOPE com três aeronaves e os comandos regionais fizeram um bloqueio. As informações dão conta de que os bandidos tentaram passar pelo local atirando nos policiais que revidaram matando quatro e prenderam três.

Vídeo