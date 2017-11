Vídeo: ex-padrasto confessa que estuprou e matou enteada de 10 anos

Após ser preso na manhã do último sábado (4), na zona rural de São Luíz, no Maranhão, o ex-padrasto de Alanna Ludmilla, Robert Serejo, 31 anos, confessou que estuprou e matou a enteada de 10 anos.

De acordo com a polícia, Robert revelou agiu sozinho e no dia do crime, pulou o muro e com uma cópia da chave entrou na casa da vítima, que estava sozinha.

Em sua confissão Robert contou que ao entrar na casa a enteada começou a gritar, então ele tampou a boca dela com a mão e a estuprou. Depois do estupro, Robert confessou que matou Alanna asfixiada e a enterrou no quintal da casa.

O ex-padrasto também relatou à polícia que sabia que a menina estava sozinha em casa e que levou a mochila da enteada para outro bairro. De acordo com a polícia, Robert ficará em isolamento no Centro de Triagem de Pedrinhas.

Prisão

Robert foi preso após ser reconhecido em uma van com destino no interior do Maranhão. O motorista da van reconheceu o ex-padrasto e fez sinal para policiais que estavam em uma barreira na zona rural de São Luíz.

Ao ser abordado, Robert, que estava sem documento, afirmou que era pedinte e estava indo para casa de parentes no interior.

Caso

Alanna Ludmilla, de 10 anos, foi encontrada morta por vizinhos em uma cova no quintal de sua casa na manhã da última sexta-feira (3). De acordo com o G1, a menina estava com as mãos amarradas para trás e com uma sacola plástica na cabeça.

Veja o vídeo: