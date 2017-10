Vídeo: imagens de cavalo puxando um carro revolta defensora de animais

Mell fica indignada com as imagens e pede a ajuda às pessoas para identificar o responsável pela crueldade

A defensora dos animais, Luisa Mell, conhecida pelo Brasil inteiro por defender os bichos de maus - tratos postou em seu facebook, na tarde desta terça-feira (24), um vídeo onde um homem puxa um carro por uma corda amarrada no rabo de seu cavalo.

Em sua rede social, Mell fica indignada com as imagens e pede a ajuda às pessoas para identificar o responsável pela crueldade.

No vídeo postado por Luisa, uma pessoa filma um homem em um cavalo que puxa um carro por uma corda amarrado em seu rabo. O responsável pela filmagem faz as imagens, porém se diverte com a situação o que revolta ainda mais a defensora dos amimais.

Pelo que descreve Mell, o fato ocorreu em Maceió, e ela pede a ajuda para identificar o dono do cavalo. “Olhem que barbaridade! Amarraram o rabo do cavalo em carro quebrado e o fizeram puxa-lo. Sério, onde vamos parar? E as pessoas estão rindo? Isso é crime, atenção Maceió, me ajude achar os criminosos”, desabafou.

Resgate com final triste

De acordo com postagem de Luisa, em sua rede social, ela já havia resgatado outro cavalo de uma situação de maus – tratos, porém depois de muita luta o animal não resistiu, pois estava muito debilitado e morreu.

“Estou aqui inconsolável, pois o cavalo que resgatei na sexta não aguentou e nos deixou. Depois de ser explorado e maltratado até o final de suas forças, foi abandonado quando seu corpo doente não aguentou. Em todo o Brasil a crueldade acontece o tempo todo, me ajudem, isso não pode continuar”, alertou Mell.

Vídeo: