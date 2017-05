Vídeo: Imagens fortíssimas- Seguranças morrem ao trocar tiros com ladrões de carga

Fato aconteceu no Arco Metropolitano, no Rio de Janeiro

Na manhã desta quarta-feira (31) dois agentes de segurança que estavam fazendo a escolta de uma carga de cigarros foram mortos ao trocar tiros com criminosos no Arco Metropolitano, no Rio de Janeiro. Outro vigilante ficou ferido. As vítimas seriam Jones de Souza da Silva e Benedito Charles da Silva, de acordo com a Polícia Civil.

Segundo informações, os seguranças foram abordados por pelo menos cinco criminosos armados com fuzis e pistolas. O crime aconteceu na altura da comunidade do Guandu, em Japeri, na Baixada Fluminense, na via sentido Rio de Janeiro. Os criminosos levaram a carga de cigarros.

Jones morReu no local. Benedito chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos na cabeça, tórax e na mão. O outro vigilante foi ferido na cabeça, costas e na mão direita. Ele passou por cirurgia e o estado de saúde é estável.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, conta que teve o carro furtado na hora do assalto. “Meu irmão parou no acostamento e começamos a dar ré. Só que vinha um outro carro atrás, que supostamente teve o confronto com os seguranças, me fechou, já veio atirando. Mandou a gente sair do caro, vários disparos, nos jogamos no mato. Eles entraram no meu carro, saíram e deixaram o carro onde eles vieram no local,” explicou a testemunha.

Veja a seguir Um vídeo que circula por redes sociais onde mostra, pelo menos, três homens feridos. Policiais investigam se as imagens teriam sido gravadas por criminosos.

ATENÇÃO, IMAGENS FORTÍSSIMAS! Não recomendamos que sejam vistas por crianças ou pessoas sensíveis!