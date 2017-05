Vídeo – João Santana entrega Dilma na Lava Jato

Nesta quinta-feira (11) o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, retirou o sigilo das delações premiadas dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Responsável pelas últimas campanhas presidenciais do PT, João Santana e Mônica Moura detalham pagamentos de caixa 2 e dizem que Dilma conspirou contra a Operação Lava Jato.

Segundo João Santana, tanto Lula quanto Dilma sabiam dos pagamentos de dívidas de campanhas presidenciais do PT via caixa 2. Já Mônica afirmou ter sido avisada, em fevereiro do ano passado, pela então presidente Dilma de que seria presa pela Lava Jato. Mônica e o marido foram responsáveis pelas duas campanhas de Dilma à Presidência, em 2010 e 2014, e pela reeleição de Lula, em 2006.

Veja os vídeos da delação: