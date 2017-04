Vídeo : líderes do PT convocam para Greve Geral

O senador Lindbergh Farias e a senadora Gleisi Hoffmann, ambos do PT, divulgaram nesta quarta-feira (26) um vídeo onde convocam a população brasileira para a Greve Geral marcada para acontecer nesta sexta-feira (28) em todo o país.

No vídeo dois senadores reforçam a importância da greve do dia 28 e dizem que ela é capaz de acabar de uma vez por todas com as reformas da previdência e trabalhista. “Agora é a hora de colocarmos toda a nossa energia, todo o nosso espírito de unidade. Essa greve será capaz de derrotar essa reforma que o presidente Temer está impondo para a sociedade brasileira”, diz Gleisi.

Os senadores seguem dizendo que o povo deve mostrar sua força e “enfrentar o desgoverno no Brasil”. O senador Lindbergh ainda destaca que esta será a maior greve geral dos últimos tempos, que a última ocorreu em 1988. Ele acrescenta ainda que a única solução para o Brasil é retirar Temer da presidência.

“Enquanto o temer estiver na presidência da república os trabalhadores estarão perdendo direitos”, enfatiza Lindbergh.

Veja o vídeo aqui: