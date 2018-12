O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) saiu em defesa do Sistema S, que inclui nove entidades comandadas pelas federações empresariais dos estados brasileiros, e pode ter até 50% das verbas cortadas, a partir de 2019, pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes.

Em nota publicada no Twitter, nesta terça-feria (18), o partido ressalta que “defende a manutenção e o aprimoramento do Sistema S pelos grandes resultados que apresenta no Brasil”. O MDB reforça que a capacitação, a formação profissional e o fomento ao empreendedorismo são realizados com excelência pelos diversos seguimentos órgão. Veja parte da publicação:

O senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, usou a tribuna no Senado Federal para manifestar seu descontentamento com o anúncio de Guedes. Veja: