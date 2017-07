Vídeo: morre Willian Lee, um dos mais famosos músicos de rua do Brasil

Ele lutava contra um câncer no pâncreas



Morreu na noite desta segunda-feira (3) Willian Lee, conhecido como um dos mais famosos músicos de rua do Brasil. Ele lutava contra um câncer no pâncreas.

De acordo com informações Lee descobriu a doença após sentir uma dor forte na barriga. Uma tomografia confirmou o câncer. Após ser mandado para casa, o artista teve que ser internado por causa das dores geradas pela doença.

Infelizmente, o tratamento não pôde ser feito totalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e os custos eram altos. Como Lee teve que parar de trabalhar por causa da doença, a situação ficou ainda pior.

Uma vaquinha foi criada na internet para ajudar o músico. Ele também gravou vários vídeos pedindo ajuda oas amigos, mas as 22h30 de ontem acabou morrendo no hospital AC Camargo, em São Paulo.O velório de Lee aconteceu nesta tarde no cemitério São Pedro, na Vila Alpina.

Veja o vídeo mais famoso do cantor com mais de cinco milhões de visualizações.