Vídeo: mulher arrasta amante do marido nua

Machismo ou muita raiva? O que você faria? A mulher pega o marido com a amante e além de bater na mulher, cortou os cabelos dela e a arrastou nua pelas ruas do bairro.

Essa é a situação mostrada por um vídeo compartilhado nas redes sociais que mostra o momento exato em que uma moradora de Cubatão no interior de São Paulo mostra toda sua revolta.

A mulher ainda postou nas redes sociais para expor a amante, e afirmou que a atitude contra a rival era uma lição para as "talaricas", gíria usada quando uma mulher se relaciona com um homem comprometido.

"Vou mostrar como faz com as talaricas de homem casado. Acabei de pegar essa vagabunda com o meu marido. Ex-marido a partir de hoje", escreveu.

Depois, ela desabafou sobre sua atitude. ”Não estou nem aí para o que os outros pensam ou deixam de pensar. Eu não cobrei apenas ela, cobrei ele também. Apanhou, mas conseguiu correr. Ainda rasguei todas as roupas dele e as coloquei em sacos de lixo, pedindo para entregar na casa da mãe dele”, revelou.

Entrevistada por um jornal local, ela afirmou que o caso extraconjugal do marido não era nenhuma surpresa, mas que já tinha avisado que se vingaria.

"Os dois estavam mentindo, até que eu vi. Já estava mais do que avisado. Muitas pessoas me criticando não sabem de mim. Ela não é menor de idade. Tem 20 anos. Já apanhou de várias mulheres e não aprendeu. Eu trabalho, tenho casa, loja, moto e carro", disse.

