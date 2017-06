Imagens fortes: mulher mata cão com salto de bota; Veja o vídeo

Mulher amarra as patas e a boca de um cachorro e o espanca até a morte. Não se sabe ao certo quando aconteceu a barbárie, mas de acordo com alguns sites o caso ocorreu na cidade de San Jose del Monte cidade nas Filipinas. Um vídeo que se espalhou pelo mundo através da internet e pelas redes sociais, mostra a assassina de animais introduzir o salto de sua bota no olho do cachorro até atravessar sua cabeça.

De acordo com o site Jornal do País, a agressora foi encontrada e presa, conforme as leis das Filipinas, ela pode pegar dez anos de prisão. Pois as leis sobre maltratar animais naquele país sofreram alterações há pouco tempo, depois que três meninas mataram um filhote de cachorro.

No vídeo é possível ver a covardia da assassina que maltrata o animal indefeso, pois está totalmente amarrado. A mulher usa o salto fino de suas botas para furar o olho do cachorro e assim atravessar a cabeça do pobre animalzinho. O cão não resistiu aos ferimento e morreu.

O cão foi amarado com arames

As imagens mostram o cachorro com as quatro patas e o focinho amarrados com arames e uma corda segurando sua coleira. Ele tenta de todas as formas se proteger dos ataques, mas infelizmente acaba se cansando e perdendo suas forças.

Vídeo: