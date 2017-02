Vídeo: mulher mata namorado atropelado e passa várias vezes em cima do corpo

Francine de Lima, de 30 anos, é suspeita de atropelar e matar o namorado em São Bernardo do Campo, no ABC, no sábado (18). Câmeras de segurança registraram o casal discutindo minutos antes do crime. Ela foi presa em flagrante.

O vídeo mostra Daniel Masson, de 35 anos, indo até a janela do carro preto onde Francine está. Ele diz algo. Em seguida, ela sai do carro correndo e parte para cima de Masson. Ela bate e arranca parte da roupa do namorado. Masson, então, se desvencilha e sai andando. Francine pega o carro e arranca rapidamente em sua direção. A câmera não registra o atropelamento.

Na hora do crime, por volta das 21h de sábado, a rua estava cheia. Muita gente voltava de um bloco pré-carnaval. O casal, por sinal, tinha estado no bloquinho. Testemunhas disseram à polícia que viram Francine atropelar o namorado, dar ré com o carro e passar novamente por cima dele. Masson foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu.

Uma mulher que testemunhou o atropelamento e não quer se identificar disse ter se impressionado com o atropelamento. “Só ficou o pé dele para fora. A cabeça dele, estava tudo debaixo do carro”, disse. “A gente pegou o macaco do carro e ai eles começaram a levantar para tentar tirar o peso do carro de cima dele.”

Francine foi presa em flagrante. No depoimento, ela disse que "foi ofendida verbal e fisicamente e que Daniel se jogou na frente do carro. Sobre o fato de ter dado ré após atingi-lo, afirmou que "ficou desnorteada, sem saber se ia para frente ou para trás, de modo que passou várias vezes por cima dele".

“Testemunhas e filmagens constataram realmente que ela praticou esse crime com intenção mesmo”, disse o delegado Wagner Milhardo Alves, do 3º Distrito Policial da cidade. Francine foi indiciada por homicídio doloso qualificado (por motivo fútil). A produção do SPTV não conseguiu falar com o advogado dela.

Agora que a prisão preventiva foi decretada, Francine vai ser levada para o Centro de Detenção Provisória de São Bernardo.

O corpo de Masson foi enterrado no domingo (19), em São Bernardo. Ele deixou um filho de 11 anos, de outro relacionamento. Amigos disseram que a família está inconsolável. “O pai dele morreu faz uns 45 dias”, disse o operador de empilhadeira Claudio Munhoz Junior. “Eu conhecia ele de infância né. A gente cresceu junto no mesmo lugar, minha mãe é amiga da mãe dele. Era um menino tranquilo, fazia academia comigo, já trabalhou num hospital aqui no bairro e atualmente estava trabalhando como recepcionista.”

Veja o vídeo: