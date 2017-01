Vídeo: PM dá choque com taser em homem com criança no colo

A atitude de policiais militares de Santa Catarina vem sendo contestada após um vídeo onde um dos militares aparece usando uma arma de choque em um homem com uma criança no colo. O fato aconteceu no último domingo (22) em Pomerode, no Vale do Itajaí e o vídeo tem sido compartilhado nas redes sociais e dividido opiniões.

De acordo com a PM o homem estava dirigindo embriagado e resistiu à prisão. O comando da Polícia Militar destacou que usou a "ferramenta adequada naquela circunstância" e apesar de estar no colo do pai, afirma que a criança não levou nenhum choque. O homem nega que tenha resistido a prisão e contestou a atitude dos policiais.

Conforme a Policia Militar, horas antes, a mãe da criança de 3 anos entrou em contato com a PM e denunciou que ex-marido havia levado o filho à força de casa. "Entrou dentro da minha casa e arrebentou minha porta. Ele acabou de sair. Ele arrastou o menino daqui, porque não era pra ele levar o menino. E ele arrebentou a casa", disse a mãe.

Segundo a PM, o homem de 24 anos tirou a criança de casa por volta das 16h e retornou à casa da ex-mulher por volta da meia-noite. Entretanto, a polícia já estava no local e os oficiais relataram que ele apresentava "odor etílico".

"O ex-marido se mostrou bastante irritado querendo saber o que a polícia fazia no local e quem que havia chamado, querendo sair com seu veículo a todo instante, oportunidade que logo se constatou o odor etílico sendo exalado pelo ex-marido, além de outros sinais de embriaguez", disse a PM de Pomerode em nota.

A polícia afirma que ele estava dirigindo, inclusive com uma perna enfaixada. Na abordagem, o pai usou o filho como escudo, conforme a PM e mesmo após várias tentativas não soltou a criança. "Solta o menino. É a última vez que eu falo. Solta o menino", diz um dos PMs que aparece nas imagens, pouco antes do homem levar o choque. O vídeo foi gravado pelo ex-cunhado da mulher.

O homem assinou um termo circunstanciado por desobediência e resistência à prisão e a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a denúncia de violência doméstica feita pela mulher contra o ex-marido.

A mulher também acha que o ato foi contestável e a criança ficou traumatizada. "Ele [filho] fica perguntando se os policiais mataram o pai dele", disse. "Espero que com isso (vídeo) ande meu processo de separação. Porque tem que ter um limite. Eu não aguento mais isso, ele entrar na hora que quer, fazer o que quer, e bater. Já não aguento mais", afirmou a mulher.

Conforme a polícia, outros dois inquéritos já tinham sido abertos contra ele pelo mesmo motivo: violência doméstica. A ex-mulher acabou desistindo de levar os processos adiante. Em audiência, optou por fazer um acordo de respeito mútuo.

