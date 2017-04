Vídeo - Pode rir, dentadura de Senador cai em reunião

A prótese escapou em dois momentos até ele guardá-la no bolso

Uma cena engraçada, mas constrangedora marcou uma das reuniões da Comissão Mista da Medida Provisória 765, no Senado Federal nesta terça-feira (18). Durante o discurso sobre a MP, que altera a remuneração de servidores de ex-territórios e de servidores públicos federais e reorganiza cargos e carreiras, a prótese dentária do senador Hélio José (PMDB-DF) escapou em dois momentos até ele guardá-la no bolso.

Na primeira vez, ele lia o discurso sobre o tema quando foi surpreendido com os dentes da frente caindo. O senador tentou ser rápido, mas demorou alguns segundos para colocá-los de volta.

Hélio José continuou a falar e, tentando evitar um novo constrangimento, apertava os dentes a todo momento. Mas a situação não foi suficiente para evitar que o problema se repetisse. Da segunda vez, percebendo que não conseguiria controlar a queda, Hélio José disse “vou tirar isso aqui”, guardou os dentes no bolso e manteve o discurso.

Veja o vídeo, click aqui