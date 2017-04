Vídeo: prefeito de Curitiba diz que jogo Baleia Azul é uma desgraça e faz reunião de emergência

O prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo de Curitiba realizou uma reunião com secretários da saúde de educação após sete adolescentes serem internados em UPAs (Unidades de Ponto Atendimento) do município por participarem do jogo de suicídio conhecido como Baleia Azul. Para ao prefeito o jogo é uma desgraça e é comandado por pessoas do mal.

Em um vídeo divulgado na manhã desta quarta-feira (19) o prefeito destaca que pensou muito antes de realizar a reunião, mas tamanha necessidade de fazê-la ao saber dos casos dos adolescentes internado. “Essa desgraça chegou em Curitiba e nas UPAs do Sitio Cercado e do Pinheirinho nãos já temos sete adolescentes internados, marcados com navalhadas, marcas de sangue e de automutilação”, diz o prefeito.

O prefeito segue explicando como funciona o jogo e faz um questionamento. “Quem está por trás disso? Curadores demoníacos, pessoas do mal. Porque não são pessoas do bem e querem induzir aos medo, depressão e morte”, destaca.

Ao final do vídeo, Rafael Valdomiro ainda aconselha a pais de adolescentes que observem seus filhos e ao sinal de qualquer comportamento diferente procure ajuda. “Se você observar qualquer comportamento estranho de madrugada reaja, interfira, não rejeite, mas traga para uma conversa. Procure ajuda na rede pública do município e do estado,” salienta.

Rafael Valdomiro conclui dizendo que a polícia também está cuidando do assunto. Agora quem vai agir mesmo vai ser a Polícia Federal através do órgãos de segurança, porque nós estamos acionando uma rede de proteção a vida”, conclui.

Veja o vídeo aqui.