Vídeo: protetora morre ao tentar salvar animais de incêndio

Uma protetora de animais identificada apenas como Fernanda, de 44 anos, morreu na tarde de quarta-feira (22) quando tentava resgatar um cachorro idoso e deficiente de um incêndio que atingiu sua casa na Zona Leste de São Paulo. O animal morreu junto com ela.

Outros seis cachorros que moravam na casa foram levados para lares temporários. Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte de Fernanda. Um deles afirmou que “infelizmente ela partiu, mas salvou muitas vidas”, referindo-se aos animais resgatados das ruas pela protetora.

Fernanda tinha paralisia em uma das mãos e em uma perna, pois já tinha sofrido dois Acidentes Vasculares Cerebrais. A deficiência, entretanto, não a impedia de cuidar dos seis cães que ela havia adotado e dos tantos outros que passavam por sua casa em condição de lar temporário.

“Fernanda morreu salvando os animais. Na hora do desespero, ela não pediu ajuda dos vizinhos, não dava tempo. Quando percebeu que o fogo tinha começado, correu, soltou os cães, voltou pra pegar a dela e conseguiu tirar, mas quando foi tentar pegar o outro que era idoso e deficiente, tudo desabou em cima deles, morreram os dois ali”, conta a protetora Conceição Aparecida Vigliotti, que era amiga de Fernanda.

Lilica, uma das cadelas que vivia na casa, a última a ter sido retirada do local por Fernanda, foi socorrida em estado grave e levada ao veterinário. Ela ficou internada na UTI, mas não resistiu. “Perdemos uma pessoa incrível, que tentou até o ultimo segundo salvar todos os que estavam aos seus cuidados”, disse Conceição.

As pessoas envolvidas no caso se concentram agora em levantar recursos para arcar com os gastos dos seis cachorros resgatados, que serão disponibilizados para adoção.

Veja o vídeo do incêncio: