Vídeo: Temer convoca Forças Armadas para Brasília

O presidente da República, Michel Temer, decretou uma ação de garantia de lei e da ordem em Brasília na tarde desta quarta-feira (24). A ação libera que as Forças Armadas providenciem a segurança de Brasília e tropas federais já se encontram no Palácio do Planalto e no Palácio do Itamaraty.



"O senhor presidente da República decretou, por solicitação do presidente da Câmara, uma ação de garantia da lei e da ordem." declarou o ministro da Defesa, Raul Jungmann logo após todos os prédios da Esplanada dos Ministérios serem evacuados após as pastas da Agricultura e da Fazenda sofrerem incêndios.



Milhares de manifestantes foram a Brasilia protestar pela saída de Temer e contra as reformas de Previdência e Trabalhista. Houve confronto com a polícia e há informações de feridos.

Segundo Jungmann, os protestos viraram "baderna". "O senhor presidente da República faz questão de ressaltar que é inaceitável baderna, inaceitável o descontrole e que ele não permitirá que atos como esse venham a turbar o processo que se desenvolve de foram democrática e com respeito às instituições", afirmou Jungmann no pronunciamento.

Veja o vídeo: