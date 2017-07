O empresário, Wesley Batista, um dos donos da JBS, também delator, viajou de primeira classe aos Estados Unidos no fim do mês passado. Ele usou o voo da United, que custou R$ 30 mil, para ir e voltar do país americano.

Wesley é irmão de Joesley Batista, que também é delator e denuncia o então presidente da República, Michel Temer, por corrupção.