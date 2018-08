O desfile cívico que será realizado às 8h deste domingo (26), no aniversário de 119 anos de Campo Grande contará com a participação de 58 entidades, entre escolas, corporações militares, associação de moradores, colônias, clubes, federações, além de bandas e fanfarras. Neste ano, o evento ocorrerá na rua 13 de maio, devido às obras do “Reviva Campo Grande” na rua 14 de julho.



A concentração está prevista para ser realizada na altura da rua Barão do Rio Branco e a dispersão a partir da Rua 7 de setembro, indo até a Fernando Corrêa da Costa.

“Vamos preparar uma estrutura ainda melhor para receber as famílias e as crianças, que já estão acostumadas a prestigiar este momento festivo da cidade”, declarou a secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Laura Miranda.

No ano passado, mais de 30 mil pessoas foram ao centro da cidade para prestigiar o desfile alusivo aos 118 anos da capital.