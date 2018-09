As duas varas do Tribunal do Júri de Campo Grande estão com inscrições abertas, até 10 de outubro, para quem quer ser Jurado Voluntário. O serviço é de grande relevância e é a forma de uma pessoa participar diretamente de um julgamento e decidir sobre a absolvição ou a condenação de um réu.

Para fazer a inscrição como Jurado Voluntário, basta ir ao cartório da 1ª e da 2ª Vara do Tribunal do Júri da comarca Campo Grande, portando um documento oficial de identidade com foto. No ato da inscrição, o interessado deve escolher entre uma ou outra Vara e informar telefones de contato e endereço residencial e do trabalho para que seja facilmente localizado quando for convocado.

No dia 10 de outubro será publicado no Diário da Justiça o primeiro edital, com o nome de todos os inscritos. Um segundo edital será divulgado no dia 10 de novembro e dele constará a relação das pessoas que foram habilitadas para ser jurados, após pesquisa realizada com os nomes dos inscritos e se estão aptos para a função.

Os julgamentos do júri no Brasil acontecem em casos de crimes contra a vida, como o homicídio. Quem participa do conselho de sentença tem direitos a alguns benefícios e prerrogativas.