A queda de uma aeronave de pequeno porte, em uma área rural próxima à rodovia GO -118, também conhecida como BR– 010, que liga as cidades de Planaltina a São Gabriel de Goiás, no entorno de Brasília, deixou quatro homens gravemente feridos, nesta quarta-feira (1º) . Todos eram tripulantes do avião. Um deles foi encaminhado para o Hospital Municipal Santa Rita de Planaltina de Goiás e outros três foram levados de helicóptero para o Hospital de Base, no centro de Brasília.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, o chamado do acidente ocorreu às 14h25 de hoje e a ocorrência ainda está em andamento, em conjunto com bombeiros e policiais militares do Distrito Federal. O modelo da aeronave é Corisco 2 Embraer, prefixo PTRKA. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente.