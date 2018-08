As nove agências do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), em Campo Grande, estão fora do ar nesta quinta-feira (30), por problemas técnicos.

Em nota, a assessoria do órgão informou que profissionais da área estão empenhados em solucionar o problema o quanto antes, porém, até o momento não há previsão de retorno.

As agências estão atuando apenas para tirar dúvidas dos usuários, sem a possibilidade da prestação de serviços de qualquer natureza.