A convocação foi publicada no Diário Oficial de capital de hoje

Os candidatos classificados da 306ª a 310ª colocação no processo seletivo simplificado para seleção de Agente de Patrimônio são convocados pela Secretarias de Gestão e Educação (Semed), por meio da prefeitura municipal de Campo Grande. Os chamados devem entregar a documentação para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. A informação foi publicada nesta sexta-feira (27), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de pessoal para contratação temporária, em caráter excepcional, de conformidade com a Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011, por prazo determinado.

Os agentes patrimoniais terão a função de monitorar a unidade escolar inspecionando suas dependências, além de inspecionar a entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades. Também caberá ao Agente de Patrimônio conhecer e cumprir os termos do regimento interno e realizar atividades estabelecidas pela chefia imediata.

Os candidatos devem comparecer no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed, localizada na Vila Margarida de Campo Grande.