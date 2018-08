As ações acontecerão no Camelódromo, no Mercadão Municipal e na Rua 15 de novembr

Equipes de Educação para o Trânsito da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) realizarão nesta quarta-feira (8), às 8h30, na avenida Afonso Pena, entre o Camelódromo e a Morada dos Baís, abordagens educativas em comemoração ao Dia Mundial do Pedestre.

As ações também acontecerão no Camelódromo, no Mercadão Municipal e na Rua 15 de novembro. As ações, que marcam a campanha Somos Todos Pedestres, encerram às 9h30.

O Dia Mundial do Pedestre é comemorado em 8 de agosto, pois nessa mesma data, no ano de 1969, a eterna imagem dos Beatles atravessando a faixa de pedestres em Abbey Road, em Londres, foi clicada pelo fotógrafo Lain McMillian.

Durante as abordagens será entregue um livreto com dicas de como ser um bom pedestre e uma squeeze (garrafa) do Vida no Trânsito para que se lembrem sempre de circular com segurança.

O grupo teatral Chico Maria Produções irá acompanhar a ação cantando e encenando situações do dia a dia do pedestre, alertando para a condição de sermos todos pedestres.