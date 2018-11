De 11 a 14 de novembro, a capital será sede, do congresso Agroecol que será promovido na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Neste ano, a temática principal visa abordar os “Sistemas agroalimentares, sociobiodiversidade, saúde e educação: Desafios e perspectivas”.

O evento propõe reunir agricultores, técnicos da extensão rural, pesquisadores, professores, gestores, estudantes, consumidores de produtos agroecológicos, assim como outros interessados pelo tema. Os interessados podem consultar a programação na íntegra.

A programação vai contar com mesas redondas, palestras, oficinas e Feira Agroecológica, para exposição e venda dos produtos e serviços da agricultura familiar (artesanatos, doces em compotas, alimentos in natura, etc). Outro ponto alto do evento é o ambiente de interação entre os participantes para troca de sementes e mudas nativas, além de promover a integração cultural.

O Agroecol

O evento é um conjunto de cinco seminários similares em seu campo de diálogo: a agroecologia. São eles:

• 3º Seminário de Agroecologia da América do Sul;

• 5º Seminário Estadual de Educação do Campo;

• 7º Seminário de Agroecologia do MS;

• 6º Encontro de Produtores Agroecológicos do MS;

• 3º Seminário de Sistemas Agroflorestais em Bases Agroecológicas.

O evento é promovido pela Sociedade Científica Latino Americana de Agroecologia, Associação Brasileira de Agroecologia e demais instituições agroecológicas. A organização do evento conta com a UFMS, a Fundação Oswaldo Cruz do MS, a Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), a Embrapa Pantanal, e o Governo de Mato Grosso do Sul.