Se o consumidor tiver débitos pendentes, um demonstrativo será impresso detalhando o tipo e o valor do débito

A empresa Águas Guariroba está disponilizando à população campo-grandense desde o mês de julho, o demonstrativo de débitos junto à sua fatura mensal. O sistema é uma maneira de facilitar a consulta de contas antigas em aberto.

Após a leitura dos técnicos ao hidrômetro, será gerada a fatura do mês vigente. Se o consumidor tiver débitos pendentes, um demonstrativo será impresso detalhando o tipo e o valor do débito.

“O demonstrativo é mais uma facilidade para o cliente ter em mãos informações sobre sua matrícula, sem que haja a necessidade de buscar na internet ou imprimir segunda via. É uma maneira de ter acesso fácil a estas informações. Com isso, além de disponibilizarmos a fatura impressa, o cliente também terá em mãos um demonstrativo com a relação de débitos anteriores, caso sejam detectados”, afirma a gerente comercial da concessionária, Ana Paula Molina.

O valor da fatura vigente não será somado ao demonstrativo de débitos. “São documentos diferentes. A fatura terá seu valor de acordo com a leitura do hidrômetro e o demonstrativo terá a relação dos débitos pendente, mas com um código de barras diferente, possibilitando que o cliente possa pagá-los separadamente”, finaliza Ana Paula.

Para dúvidas, a Águas Guariroba disponibiliza o número 115 ou 0800 642 0115