Os alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) plantaram árvores na Escola Municipal Nazira Anache de Campo Grande, nesta terça-feira (18). O evento ocorre em comemoração ao Dia da Árvore, que será celebrado nesta sexta-feira (21).

A celebração da data alusiva tem como intuito a conscientização a respeito da preservação das árvores. A ação contou com a parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Escola Nazira Anache, e com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur).

A parceria é realizada por meio de um trabalho já iniciado na escola, o qual resultou no plantio voluntário de árvores de Ficus, uma espécie de planta que de acordo com a bióloga Gisseli Giraldeli, não foi respeitado às características técnicas e a escola veio a ter problemas com as raízes que estavam atingindo as edificações.

Após a retirada da árvore, a Semadur programou o replantio de árvores adequadas, conforme o tamanho para o espaço disponível, de árvores de espécies nativas que auxiliam também no aprendizado das crianças.