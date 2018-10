Após levantamentos de danos provocados pela chuva dos últimos dias realizados in loco pela Secretaria Municipal de Obras em conjunto com a coordenadoria local da Defesa Civil, a prefeitura municipal decidiu por decretar situação de emergência, em Amambai.

Segundo a Defesa Civil local, que tem a frente da coordenação o subtenente do Corpo de Bombeiros Wilson Vicente Ferreira, da madrugada da segunda-feira (8) até a manhã dessa quinta-feira (11), Amambai registrou densidade pluviométrica média de 300 milímetros, número este que variou para pouco mais ou pouco menos de acordo com a região do município.

De acordo com a Secretaria de Obras, o grande volume de chuva danificou estradas rurais em toda a extensão do município e destruiu aterros e cabeceiras de pontes em diversas localidades, impedindo a passagem de veículos, entre eles de carga e maquinários em pleno período de plantio de safra e inclusive impedindo a passagens dos ônibus que realizam o transporte escolar rural, trazendo alunos dos sítios e das fazendas para estudar na cidade e vice e versa.

Na região do Assentamento Sebastião Rosa da Paz, situado na divisa entre Amambai e Jutí, a queda da cabeceira de uma ponte isolou parcialmente o acesso a aquela comunidade rural.

Na região das fazendas, Canguru e Santa Terezinha a destruição total de um aterro interditou uma importante rota agropecuária e também passagem de ônibus escolar.

“Ainda estamos realizando levantamentos, mas os danos que já apuramos vão requerer recursos incalculáveis para serem restaurados. A prefeitura não tem recursos e nem maquinários e equipamentos o suficiente para dar conta de recuperar todos esses danos a tempo de garantir o plantio e o transporte escolar, por isso temos que decretar situação de emergência e pedir socorro urgente dos governos estadual e federal”, disse o secretário de obras públicas em Amambai, Augusto Espíndola.

De acordo com a Defesa Civil, além da zona rural, o grande volume de chuva também provocou danos em diversos pontos da cidade, em Amambai.