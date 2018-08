Durante coletiva de imprensa realizada na Esplanada Ferroviária na última terça-feira (31) Prefeitura de Campo Grande lançou a programação especial em comemoração ao Aniversário de 119 anos de Campo Grande. Os eventos, que acontecem de 1º a 31 de agosto, foram anunciados pelo prefeito Marquinhos Trad. O lançamento da programação contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja.

Serão realizadas mais de 200 atividades que vão levar desde serviços à população, como palestras, apresentação teatral, capacitação, até inauguração e início de obras. São 23 eventos de inauguração, reforma e revitalizações. Durante todo esse mês de agosto, um dia sim e outro não, a prefeitura fará a entrega de uma obra para a população. Somente na saúde serão dez atividades com entrega de Ceinf’s, UBSF’s e o lançamento da Primeira Clínica da Família.

Na área do desenvolvimento econômico serão 14 atividades diversas com lançamento de novas indústrias que apostaram em Campo Grande para se desenvolverem e aqui prosperar. Na tecnologia serão nove novos projetos que vão garantir maior transparência, agilidade e autonomia para a máquina pública.

O servidor público municipal também será destaque nessa edição do aniversário da cidade, com dez eventos durante o mês de agosto, todos voltados para a melhoria da qualidade de vida e valorização desses profissionais e colaboradores.

Ao lado da primeira-dama Tatiana Trad, da vice-prefeita Adriane Lopes e de seu secretariado, o chefe do Executivo Municipal destacou a dedicação de toda a sua equipe e das parcerias públicas e privadas que permitiram a execução de projetos importantes para a cidade.

“Vamos entregar mais de 20 obras já executadas e prontas para os campo-grandenses. Tudo isso é fruto da aplicação do imposto de cada cidadão e do trabalho e dedicação de uma equipe técnica competente e de diversas mãos que somaram conosco para que conseguíssemos dar andamento a obras paradas há anos e que agora serão entregues, além de lançar novos e importantes projetos para a nossa cidade”, enfatizou Marquinhos Trad.

Presente ao evento, o governador Reinaldo Azambuja fez coro às palavras do prefeito e enalteceu o momento de harmonia dos poderes na busca de melhores condições de vida para a população. “Essa harmonia e o IMG_4842planejamento de toda uma equipe séria e comprometida da atual gestão são os pilares de qualquer processo democrático. Hoje, só é possível fazer esse trabalho quem tem coragem para tomar atitudes e o prefeito tem feito isso desde o início. Houve um amadurecimento e diálogo profundo dos poderes e, agora, olhando esse portfólio de eventos e obras, a gente percebe o quanto foi importante a condução do prefeito nesse processo de construção de uma equipe que soube conversar, depois pacificar o momento – apesar das crises política e econômica, para então colhermos essas melhorias”, enalteceu o chefe do Executivo Estadual.

Em nome da Câmara Municipal, o presidente da entidade, vereador João Rocha lembrou que Campo Grande vive hoje um momento singular na política. “Os vereadores estão de mãos dadas com a prefeitura para aprovar medidas que estão garantindo o avanço de Campo Grande e, juntos, estamos recuperando a musculatura da responsabilidade para tratar da coisa pública. A população começa a sentir que os seus governantes estão verdadeiramente trabalhando para resgatar a credibilidade e cumprir IMG_4735 com tudo aquilo que se comprometeram quando foram eleitos para representá-la”.

Também presente ao ato de lançamento da programação de aniversário dos 119 anos da cidade, o deputado federal Fábio Trad, representando a bancada federal, disse que esse momento simboliza uma vitória importante para Campo Grande. “Campo Grande está levantando graças ao empenho e planejamento do prefeito e de sua equipe, que pode contar com a colaboração efetiva do legislativo. Estão todos envolvidos nessa busca de honrar Campo Grande com muito trabalho”.

Calendário

Todas as secretarias e autarquias públicas municipais estão envolvidas nesta programação, que começou com a assinatura da autorização de abertura da licitação para reforma e adequação do Ginásio Avenlino dos Reis, o Guanandizão. Na ocasião, o prefeito sancionou a Lei que estabelece o Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer.

Ainda na área do esporte, a prefeitura vai inaugurar mais dois núcleos do projeto Escola Pública de Futebol, nos bairros Jockey Clube e Maria Aparecida Pedrossian. Também serão entregues as revitalizações da Praça Belmar Fidalgo, Praça Ary Coelho e Praça Pantaneira.

Mas não para por aí, já que também neste mês de aniversário, a Stock Car estará de volta a Campo Grande e vai colocar o Autódromo novamente no cenário de grandes eventos esportivos do País.

O projeto Escola Pública de Ballet de Campo Grande entregará novos kits de uniformes para as crianças que participam das oficinas. As bailarinas podem contar com sapatilha, meias, colan e bolsa para guardar os itens.

Outra ação importante para este mês será a assinatura de autorização para abertura do processo licitatório dos complexos aquáticos dos parques Jacques da Luz e Ayrton Sena.

Na saúde, a prefeitura inaugura obras importantes para a população como as Unidades Básica da Saúde da Família dos bairros Azaleia, Vila Cox e do Oliveira. Outra novidade para a população assistida pela rede pública de Saúde será a ativação da Primeira Clínica da Família, que vai ampliar a rede preventiva.

Na educação, a inauguração dos novos Ceinfs nos bairros Jardim Centenário e Noroeste vão garantir o acesso de mais de 200 crianças à rede municipal de ensino, em tempo integral. Também haverá a inauguração oficial da Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, no Loteamento Varandas do Campo, que por sete anos era aguardada pela comunidade da região, já que a obra foi paralisada em 2011 e só foi retomada e concluída pela atual gestão, garantindo assim 665 novas vagas.

Os ex-moradores da Cidade de Deus, que foram transferidos para o Bom Retiro, vão começar a receber suas casas neste mês que marca a fundação da Cidade Morena. Depois de serem capacitados, os próprios moradores começaram a construir suas moradias, recebendo um salário mínimo e cesta básica da Prefeitura. As primeiras unidades foram finalizadas e serão entregues neste mês de agosto. O espaço é motivo de comemoração para as famílias, pois representa a concretização do sonho da casa própria.

Com foco no meio ambiente, a Prefeitura de Campo Grande conseguiu garantir neste mesmo ano dois ecopontos, para que a população tenha à disposição locais apropriados para descartar resíduos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis inservíveis, restos de galhos de árvore, resultado da poda de árvores, resíduo do corte de grama e entulhos da construção. Depois de entregar no mês de março a unidade do Panamá, no dia 31 de agosto será a vez do Ecoponto Noroeste. A unidade contará com Local de Entrega Voluntária (LEV) para resíduos recicláveis secos como papéis, vidros e plásticos.

Um dos cartões postais de Campo Grande, a Praça Ary Coelho passou por reforma e revitalização. A entrega das melhorias, que inclui a reativação do chafariz, vai acontecer durante a programação de aniversário. A Praça Pantaneira, que também virou ponto de encontro dos campo-grandenses foi revitalizada e será entregue neste mês de aniversário de Campo Grande.