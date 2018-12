O sistema Cidadão Integrado de segurança foi lançado na manhã desta sexta-feira (21) em Campo Grande, e policiais poderão contar com 50 câmeras de segurança na área central e aplicativo para coibir crimes. A meta é aumentar para mil em 2019.

O sistema foi apresentado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A tecnologia está disponível nas unidades ligadas ao 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM). O projeto é baseado em um parecido e desenvolvido em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O acesso é feito por meio de um aplicativo para celulares criado pela CDL e as polícias militar e civil possuem todo alcance para acompanhar a movimentação. Em cada batalhão e delegacia de área também será instalada uma TV/computador, que permite o monitoramento dos pontos que compreende a unidade. Outro ponto positivo é um botão de pânico que aciona imediatamente as equipes quando um alarme é disparado.

Segundo o secretário da Sejusp, Antonio Carlos Videira, essa é uma tecnologia inovadora. “A medida vai nos auxiliar na prevenção de crimes contra o patrimônio como roubos e furtos, principalmente no comércio e em vias públicas. Não é só uma atuação em caráter preventivo, mas também repressivo. As imagens do aplicativo facilitam a identificação dos autores e veículos, além do modo de agir”, pontuou.

O presidente da CDL, Adelaido Vila, destaca que a iniciativa é uma forma da sociedade civil organizada contribuir com a segurança pública, não gerando custos para o estado. “Esse projeto foi trazido dos Estados Unidos para São Paulo e agora estamos implementando aqui. É algo muito simples e fácil de operar, sem a necessidade de muitos equipamentos”, explicou.

Conforme o comandante do 1º BPM, tenente-coronel Claudemir de Melo Domingos Braz, o sistema desburocratiza o 190, canal de atendimento da população com a polícia. Além agilizar o tempo resposta de um atendimento.

Para integrar o programa os lojistas associados devem fazer um cadastro autorizando acesso às imagens, especialmente das áreas externas dos estabelecimentos. Moradores e quem tiver interesse também podem participar.

As câmeras de monitoramento já estão instaladas em lojas localizadas em diversas regiões da capital, entre elas as ruas Barão do Rio Branco, Cândido Mariano, 14 de Julho, 13 de Maio e avenida Mato Grosso.

O sistema também será instalado na 1ª Delegacia de Polícia Civil (DP), Batalhão de Choque (Bchoque), 10º BPM, Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e Grupo de Operações e Investigações (GOI).