A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Santa Mônica de Campo Grande recebeu um aparelho para realizar exames de Raio-X, nesta quarta-feira (1º). Agora, os procedimentos devem ser feitos somente das 6h às 18h, e é destinado a atendimentos de urgência e emergência.

Até então, apenas as unidades de saúde do Coronel Antonino, Vila Almeida, Leblon, Universitário, Moreninha e o Centro Regional de Saúde (CRSs) Tiradentes, contavam com o serviço de Raio-X.

Segundo dados da Coordenadoria de Urgência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), somente no primeiro semestre deste ano, foram realizados mais de 80 mil exames de Raio-X nas unidades de saúde de Campo Grande.

De acordo com a assessoria da prefeitura, a expectativa é de que ainda este ano, o serviço na UPA Santa Mônica passe a atender também a demanda ambulatorial e funcione em horário estendido.