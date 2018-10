Uma mulher de nome Marilucia Miranda, acaba de ser atropelada em frente ao Posto Tereré, próximo ao Shopping Campo Grande. Por sorte, o sargento Roberto Oliveira, da governadoria, estava de folga no local e interrompeu as duas vias da Afonso Pena, coordenando os primeiros socorros à vítima.

O acidente aconteceu quando Marilucia tentou atravessar a Afonso Pena, em direção ao shopping e foi atingida por uma Mercedes, placa OAK 1911. A ação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi rápida, e a presença de um militar no local, facilitou o desfecho. Uma faixa de pedestres, bem próxima ao local do acidente, não foi utilizada pela vítima.