Já está em andamento a primeira etapa do recapeamento da avenida Cônsul Assaf Trad, uma extensão de 2,5 quilômetros entre a rotatória do macro anel e a rua Marquês de Herval. A empreiteira já fez o “reperfilamento” [Processo que corrige a forma sem remoção de material ou adição de novas misturas] de todo o trajeto e, nesta terça-feira (21), deve aplicar 16 caminhões de massa asfáltica.

Nas últimas duas semanas a empreiteira responsável pela obra retirou as ondulações, fez os remendos necessários, deixando a pista preparada para receber o novo asfalto.

O recapeamento, um investimento de R$ 2,9 milhões, integra do projeto de drenagem e pavimentação do bairro Nova Lima, etapa A, que está em execução. A avenida é o principal acesso para os motoristas que chegam a Campo Grande pela BR-163 (saída para Cuiabá).

Próximo passo

A Prefeitura está negociando um empréstimo de R$ 100 milhões no BNDES, que contempla recursos para o recapeamento das duas pistas em toda extensão da Assaf Trad, 10 quilômetros, desde as proximidades do terminal General Osório, que terá um corredor exclusivo do transporte coletivo.

Está adiantada a pavimentação da pista lateral (a terceira da avenida), planejada para o trecho entre as ruas Alfredo Borba e Marques de Herval. Quando concluída, a via vai desafogar o trânsito na Assaf Trad, especialmente do tráfego dentro do próprio bairro.