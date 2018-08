Os serviços iniciais de recapeamento da pista sentido bairro/centro da Avenida Cônsul Assaf Trad, foram iniciados nesta quarta-feira (1°), em Campo Grande.

Cerca de 48% (2,5 quilômetros) da extensão da avenida que vai até o terminal General Osório estão sendo pavimentados.

A prefeitura irá investir R$ 2,9 milhões, parte do contrato para pavimentação do Bairro Nova Lima, etapa A. Se não houver nenhuma interrupção devido a chuva, a expectativa é de que em 40 dias o trecho programado esteja pronto para esta etapa, entre a rotatória do macroanel e o corredor da Nova Lima, a Avenida Marques de Herval.

Para que os condutores não sejam prejudicados com o trânsito, o serviço será executado em meia pista. Está sendo removido o pavimento danificado (a chamada fresagem) para retirar os trechos com ondulações que decorrem de sucessivos tapa-buracos. Em seguida faz-se o remendo para deixar a pista uniforme. Só então serão aplicados os 3 centímetros de capa asfáltica.

Antes de refazer o pavimento de uma pista da avenida, como parte do projeto do Nova Lima, foi implantado um tubo armco sob a Cônsul Assaf Trad, para o escoamento das águas pluviais captadas pela drenagem construída no bairro, evitando o surgimento de pontos de alagamento na pista.