Quem foi ao cemitério do Jardim das Palmeiras na manhã deste feriado do Dia dos Finados se deparou com um tráfego intenso gerando um congestionamento na avenida Tamandaré.

A via dá acesso ao cemitério, localizado no Jardim Seminário, na capital e todos os anos sempre gera esse transtorno para quem vai visitar seus entes querido neste dia de Finados.