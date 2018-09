Nova base da Guarda Civil Municipal foi inaugurada no último sábado (1°), na região do Segredo em Campo Grande. O evento encerrou as programações dos 119 anos da capital. O prédio contará com 89 guardas que farão patrulhamento pelo local.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), participou do evento e destacou a importância da obra para a região, a qual era uma revindicação dos moradores.

“Inauguramos uma obra que muito foi pedida pela população, para apoiar a e melhorar a segurança das mediações. Essa nova base da guarda trará mais segurança e alívio para os moradores dessa região”, disse.

O secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, falou sobre o trabalho conjunto realizado para atender a população. “Após reuniões com representantes da região, ouvimos as revindicações para a recuperação, a retomada desse espaço público para a população. Daí surgiu a proposta de construir essa base regional para a Guarda. Depois de 59 dias de trabalho, com o apoio de várias secretarias, pudemos construir essa base que atenderá toda os moradores”, disse.