As inscrições devem ser realizadas até o dia 31 deste mês

O cadastro temporário para professores de Educação Profissional já está aberto em Mato Grosso do Sul. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25), no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o documento, a contratação será de profissionais – em caráter temporário – para as atividades do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), dos Profissionais da Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público (Profuncionário) e da Rede de Tecnologia e Inovação (Rede e-Tec) Brasil, oferecidos pela Rede Estadual de Ensino (REE), para o biênio 2018-2019.

O período de inscrições será de 26 até 31 de julho. Os interessados devem realizar a inscrição – exclusivamente – via internet, por meio do formulário disponível no endereço eletrônico.