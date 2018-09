A 17° edição do “Café com negócios” e será realizada na terça-feira (25), a partir das 7h30, em Campo Grande. O evento ocorrerá no Doces Momentos e abordará os segredos, desafios e aprendizados na hora de escolher uma franquia. Os convidados especiais para o encontro são os empresários Rodrigo Stocco e Jonas Bechelli.

Rodrigo Stocco é engenheiro de formação e começou a carreira como treinee da Ambev. Durante o tempo em que trabalhou na companhia - quarta maior cervejaria do mundo - resolveu investir em franquias. O empresário teve pelo menos dez lojas voltadas ao público feminino.

Posteriormente criou a empresa MyGloss, que começou como um blog de moda se tornou a maior página de moda do Brasil. Atualmente o investimento é uma rede de franquias de acessórios que traduzem e antecipam tendências de moda e tem 41 lojas espalhadas pelo Brasil.

Já Jonas Bechelli trabalhou desde os 13 anos em empresa familiar, até que resolveu empreender e montou sua primeira loja Doctor Feet no Shopping Aricanduva, em São Paulo. Atualmente, além de Presidente da empresa, ele é conselheiro de médias e grandes empresas varejistas.

A sua primeira empresa foi inaugurada em 1998 com o objetivo de cuidar da saúde dos pés dos brasileiros. Agora, líder no segmento de podologia, o empresário conta com 78 lojas instaladas em 14 estados do país e no Distrito Federal.

Projeto

O projeto ‘Café com Negócios’ foi idealizado pelo consultor de empresas Dijan de Barros e pelo empresário Carlos Batalha, para promover um encontro entre empresários locais, incentivando a conexão, o networking e a troca de conhecimentos e experiências.

Cada edição aborda um tema relacionado a empreendedorismo, negócios e gestão,

sempre com palestrantes experientes e renomados de todo Brasil.