A Câmara Municipal de Campo Grande vai devolver R$ 7 milhões do duodécimo à prefeitura neste ano. Mesmo com a reforma do prédio do Legislativo, a Casa de Leis conseguiu economizar e devolver R$ 1 milhão a mais em relação ao ano anterior.

O balanço dos trabalhos dos vereadores foi apresentado na Tribuna nesta quinta-feira (20), pelo presidente da Câmara, vereador João Rocha, na última sessão ordinária de 2018. Rocha enfatizou o trabalho conjunto, de vereadores e servidores, para gerar essa economia. “Isso se chama gestão, responsabilidade com dinheiro público. A economia começa no micro, onde cada cidadão tem consciência de cada centavo de dinheiro público aplicado”, afirmou.

João Rocha destacou que o prefeito Marquinhos Trad definirá onde e como irá investir o recurso na capital.