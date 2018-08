A prefeitura de Campo Grande fez a aquisição de dois caminhões que vão atender a demanda de alimentos envolvendo a Rede Municipal de Ensino (Reme), que é coordenada pela Superintendência de Alimentação (Suali).

Os veículos foram entregues à Secretaria Municipal de Educação – Semed na sexta-feira (17), pelo prefeito Marquinhos Trad.

Os veículos da marca Ford Cargo modelo 815.S, possuem direção hidráulica, ar condicionado e carroceria. Um dos caminhões possui baú isotérmico, para a entrega de alimentos secos e refrigerados.

A compra dos caminhões foi realizada com recurso próprio do Município, por meio de licitação pública. O veículo baú custou R$154.900,00 e o isotérmico no valor de R$192.780,00.

O prefeito Marcos Trad destacou que a aquisição desses veículos para a entrega de merenda vai gerar economia e fomentar outros setores com a redução de gasto com locações desse serviço. “Hoje, a entrega de dois veículos vai fazer com que a prefeitura economize em locações de caminhões e, dessa forma, temos condição de aplicar em algum outro setor”, disse Marquinhos.

Os veículos que faziam a entrega de produtos da merenda nas unidades de Ceinf e Escolas da Capital eram de contratos de locação e pagavam mensalmente pelo serviço. Outros veículos da própria Secretaria de Educação adquiridos em gestões anteriores já estavam apresentando desgaste de uso.