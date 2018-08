A campanha “Agosto Lilás”, que propõe o enfrentamento à violência contra as mulheres em Mato Grosso do Sul já começou. A subsecretária de políticas públicas da mulher, Luciana Azambuja Roca, esteve nesta terça-feira (7), na Assembleia Legislativa onde afirmou que a ação deve mobilizar cada vez mais a sociedade.

“É uma campanha realizada anualmente, originária da Lei 4.969/2016, do deputado estadual Professor Rinaldo [PSDB], alusiva à sanção da Lei Maria da Penha, que completa 12 anos em 2018.O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a violência contra mulheres e meninas”, disse a subsecretária.

Luciana relatou a necessidade de falar abertamente sobre o tema. “Precisamos conversar sobre a violência doméstica, falar deste problema. No Brasil, os números da violência impressionam. A cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. Em Mato Grosso do Sul não é diferente, só no primeiro semestre de 2018, foram registrados 8.607 boletins de ocorrência por violência doméstica, 18 por feminicídio e 615 por estupro”, afirmou.

“A política para as mulheres não tem cor partidária. É de todas nós e de toda a sociedade. O estado é pioneiro na defesa dos direitos das mulheres. Ainda quero trabalhar muito para que todas as mulheres dos 79 municípios sejam protegidas e que construamos uma política pública para a mulher permanente e constante”, concluiu.