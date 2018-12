No dia 10 de dezembro, acontece o encerramento da campanha "Compatilhe o Natal" no Shopping Campo Grande. Pelo quarto ano consecutivo, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul mobiliza a sociedade, órgãos públicos e a iniciativa privada para doação de brinquedos à crianças e adolescentes, especialmente aqueles com deficiência, de abrigos assistenciais do estado.

O Ministério Público Estadual, diante de seu papel institucional na proteção da criança, do adolescente e também das minorias, busca, por meio de parcerias e colaborações, trazer alegria a esses menores e envolver a sociedade sul-mato-grossense no espírito de solidariedade que é o Natal.

Em 2018, a campanha buscar alcançar mais jovens e, em uma iniciativa desafiadora, expande a proposta a todo o estado.

Participaram com postos de coleta: Águas Guariroba, Assembleia Legislativa, Famasul, Malibu Bartenders, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Promotorias de Justiça, Shopping Campo Grande, Tribunal de Contas do Estado, União das Câmaras de Vereadores, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Vis a Vis Noivas

São 39 parceiros envolvidos diretamente nesta campanha humanitária e que contribuem de diversas formas, com posto de coleta, confecção de material de divulgação, arrecadação de brinquedos, tablets e computadores, além de outras ações.

Em Campo Grande, as crianças e adolescentes são de 11 entidades beneficiadas, já no interior do estado, são 58 Apaes e seis Pestalozzis que também serão beneficiadas.