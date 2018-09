A campanha conta com a parceria de mais de 20 entidades

A campanha “Setembro inclusivo” é realizada neste mês em Campo Grande. A ação, organizada pela prefeitura municipal tem o objetivo de promover a inclusão e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência.

A campanha conta com a parceria de mais de 20 entidades, entre associações, empresas, instituições e secretarias que podem de alguma forma, fortalecer a inclusão da pessoa com deficiência.

Presidente da Associação das Mulheres com Deficiência de Campo Grande, Mirella Ballatore falou da importância da ação. “O Brasil tem uma tradição de ter meses temáticos, e o setembro, devido ao 21 de setembro, que é o dia nacional da pessoa com deficiência, ficou instituído ‘Setembro Inclusivo’, que é conscientização da população, para que as pessoas nos vejam como cidadãos e que os nossos direitos são iguais, como os de toda a sociedade”, disse.

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), comentou sobre o assunto e anunciou que os ônibus circulares de Campo Grande terá 100% de acessibilidade, com espaço reservado para pessoas com deficiência, como rege a legislação. O presidente do Consórcio Guaicurus, João Resende confirmou a informação.

“Estamos trabalhando para resolver isso e os ônibus já estão chegando. Todos os ônibus agora terão duas vagas reservadas para pessoas com deficiência”, disse.