O prefeito Marquinhos Trad entregou na manhã desta segunda-feira (24), vinte ônibus novos para atender o transporte coletivo urbano de Campo Grande.

Durante a cerimônia de entrega que aconteceu nos altos da avenida Afonso Pena, o prefeito destacou que, em um ano e oito meses, 110 ônibus foram entregues, garantindo qualidade no transporte da população. “Nós estamos ouvindo a população e atendendo as reivindicações. Dessa forma estamos melhorando a qualidade dos serviços da capital e principalmente do transporte coletivo.”, frisou Marquinhos.

O diretor do Consórcio Guaicurus, João Rezende, considerou a cerimônia de entrega dos ônibus como uma oportunidade de prestar contas a população. “Mesmo com a crise, o consórcio das empresas de ônibus da capital está ampliando e renovando a frota. Nós estamos cumprindo o que está no contrato”, disse ao garantir que os novos ônibus passarão por vistoria, serão emplacados e vão circular pela cidade ainda nesta semana.

Dos 20 novos ônibus, 10 são dotados com ar-condicionado e todos adaptados com elevadores. Campo Grande conta com uma frota de 598 veículos em operação no transporte coletivo.

O Consórcio é formado pelas empresas: Viação Cidade Morena Ltda, Viação São Francisco Ltda, Jaguar Transporte Urbano Ltda e Viação Campo Grande Ltda. Em Campo Grande, as empresas trabalham com a tarifa de R$3,70 para os ônibus convencionais e R$ 4,50 para os ônibus executivos.