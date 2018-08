A Prefeitura Municipal de Campo Grande entregou, na manhã desta sexta-feira (31), o segundo Ecoponto da capital, denominado Ecoponto Noroeste. A estrutura de 1.600 m² foi instalada numa área pública na rua Piraputanga – esquina com a rua Guarulhos, no Jardim Noroeste.

O prefeito Marquinhos Trad acompanhou a cerimônia de entrega do local, lembrando que o Ecoponto Noroeste é o segundo dos cinco que serão entregues na capital. “Os ecopontos estão sendo implementados de forma coordenada, em pontos estratégicos na cidade onde havia a necessidade de receber esse tipo de ação”, disse o prefeito.

Descarte Correto

A CG Solurb irá gerenciar o local que funcionará de segunda a sábado, das 8h às 18h. O Ecoponto Noroeste possui quatros caçambas destinadas para resíduos da construção civil de até de até 1 metro cúbico (pequenos geradores); três contêineres, que se destina para galhos de árvores, eletrodomésticos e eletroeletrônicos e moveis inutilizáveis; além de LEVs utilizados para resíduos recicláveis secos como papéis, vidros, metais e plásticos.

O arquiteto e urbanista da Solurb, Rodrigo Otto, lembra que a instalação do ecoponto é uma medida estrutural importante para gestão de resíduos do município e que caberá à concessionária separar todo o material e dar destinação final. O resíduo reciclável vai para as cooperativas abrigadas na Unidade de Tratamento de Reciclável (UTR). “Estamos na segunda instalação de um total de cinco ecopontos que são de responsabilidade contratuais da Concessionária que com apoio dos demais órgãos municipais executaremos de forma eficiente a gestão e a operação dos resíduos da nossa cidade”, finalizou.

Participaram da cerimônia de inauguração e das etapas que antecederam a instalação a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (PLANURB), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços (Sisep) e Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos (Agereg).